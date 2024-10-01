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مجتمع

أمن وهران يوجه نداء للجمهور

1 أكتوبر 2024 ()
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وجهت مصالح الأمن بولاية وهران، اليوم الثلاثاء، نداء للجمهور بخصوص 3 أشخاص متورطين في قضية انتهاك حرمة مسكن.

وجاء في النداء، أنه "طبقا لنص المادة 17 من قانون الإجراءات الجزائية، وعملا بالإذن الصادر عن قاضي التحقيق لمحكمة العثمانية الغرفة الثانية، تعلم شرطة وهران أن كلا من (خ.و)، (ع.ف)، (ز. س)، متورطون في قضية انتهاك حرمة مسكن مع التعدي على أصحابه، ومحاولة القتل العمدي مع السرقة".

وفي هذا الصدد، يضيف نفس المصدر: "توجه شرطة وهران نداء لكل شخص وقع ضحية سالفي الذكر للتقدم والمثول مباشرة أمام قاضي التحقيق لدى محكمة العثمانية، الغرفة الثانية".

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