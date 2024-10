Salon national des fruits et légumes à Alger

Le salon national des fruits et légumes se tiendra du 3 au 5 octobre prochain au Palais des Expositions d'Alger, sous le slogan "La production est notre mission, et la qualité est au cœur de nos préoccupations", selon un communiqué de la Chambre nationale d'agriculture, publié ce mardi.

Ce salon vise, selon le même communiqué, "à faire connaître les capacités de production des légumes et des fruits, et à valoriser les efforts des professionnels dans la maîtrise de la production en quantité et en qualité".

Il a également pour objectif "de fournir un espace d'échange et d'interaction entre les différents acteurs du secteur, de renforcer leurs liens avec les opérateurs économiques dans les domaines connexes, et de mettre en avant les producteurs leaders capables d'orienter leurs produits vers les marchés extérieurs".

Environ 160 exposants, actifs dans le domaine des légumes, des fruits et des produits du terroir, représentant différentes wilayas du pays, participeront à cet événement. La Chambre nationale d'agriculture a souligné dans son communiqué l'importance de la filière des légumes et des fruits nationaux, qui a réussi "à atteindre l'autosuffisance grâce au soutien des hautes autorités du secteur agricole, tout en se tournant de plus en plus vers l'exportation dans le cadre des efforts de l'État pour diversifier les exportations en dehors des hydrocarbures".

Le communiqué a également mentionné que l'Algérie a occupé la deuxième place arabe en matière de production de légumes en 2023, selon les données de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO).