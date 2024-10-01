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مال و أعمال

تعميق التعاون الطاقوي الجزائري - النيجري

1 أكتوبر 2024 ()

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وقّع مجمع سوناطراك، اليوم الثلاثاء، على مذكرة تفاهم مع الشركة الوطنية للبترول للنيجر "سونيداب"، حسب بيان لمجمع سوناطراك.

وتنص المذكرة، التي تكلل زيارة وزير البترول لجمهورية النيجر، صحابي عومارو، إلى الجزائر، على السماح لكلتا الشركتين بإجراء محادثات حول فرص التعاون في مجالات استكشاف واستغلال المحروقات، والتكرير والبتروكيمياء، وكذلك التسويق وتوزيع المنتجات البترولية.

ويترجم التوقيع على هذه المذكرة، كما جاء في البيان، "طموح المجمع في تطوير وتعزيز الشراكة مع الشركات النيجرية عبر برامج للتبادل المشترك، خاصة تلك المتعلقة بالتكوين المتخصص، كما تندرج هذه الخطوة في إطار التعاون الجزائري والنيجري وتعكس رغبة البلدين في ترقية العلاقات الثنائية والمضي بها قدما".

 

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