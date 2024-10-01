غليزان: استحداث وحدة للتكفل بمرضى السرطان

قرر المجلس الطبي للمؤسسة العمومية الاستشفائية بغليزان، المنعقد هذا اليوم 1 أكتوبر، استحدث وحدة لتخفيف الألم لمرضى السرطان، الواقعة بمصلحة الاستعجالات، داخل جناح الملاحظة الطبية، والتي يديرها أطباء عامون، بالتنسيق مع أخصائيي طب الأورام.

كما تتكفل الوحدة، بمرضى السرطان لسكان ولاية غليزان، كما جاء في بيان إدارة المؤسسة، ويتم بالمقابل التكفل بالمرضى الحاملين لبطاقة العلاج الصادرة عن مصلحة الأورام، على أن يكون الافتتاح الرسمي لهذه الوحدة، يوم الأحد المقبل 6 أكتوبر.

كما وافق المجلس الطبي على برنامج اقتناء التجهيزات الطبية، لسنة 2025، وكذا قائمة المستفيدين من المنح للخارج لسنة 2024.