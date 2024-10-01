عدل 3: توفير الأوعية العقارية في 16 ولاية

ترأس وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، اليوم الثلاثاء، اجتماعا تقييميا، بمقر البنك الوطني للإسكان، قدمت فيه معطيات جديدة حول الأوعية العقارية الخاصة بالبرنامج السكني "عدل 3".

وحسب ما أفاد به بيان للوزارة، فقد استمع الوزير، خلال هذا الاجتماع إلى عرض تضمن توفير الأوعية العقارية الخاصة باحتضان برنامج "عدل 03" وهذا بالنسبة لـ 16 ولاية، هي الشلف، تلمسان، سيدي بلعباس، مستغانم، وهران، الوادي، عين تيموشنت، غليزان، الأغواط، تيارت، سعيدة، معسكر، البيض، تيسمسيلت، المغير، وورقلة.

وأوضح البيان ذاته، أن توفير الأوعية العقارية التي بلغت مساحتها إلى حد الآن 8558 هكتار بهذه الولايات (16)، "يعكس مدى تجنيد المصالح من خلال التنسيق مع السادة الولاة الذين وجه لهم السيد الوزير شكراً خالصاً وكذا السادة مدراء التعمير والهندسة المعمارية والبناء عبر كافة ربوع الوطن".

وأمر بلعريبي، المدير العام للتعمير والهندسة المعمارية والبناء بضرورة "إيفاد مدراء من الوزارة ومعاينة جميع الأوعية العقارية من أجل تخطيط حضري منسجم ومستدام بالنظرة المستقبلية وفقاً لهندسة معمارية حديثة".

ويعتبر هذا اللقاء – يضيف البيان - مناسبة وفرصة للوقوف على مدى جاهزية كل الإجراءات الاستباقية للشروع في تجسيد البرنامج الذي أقره السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية والمتمثل في إنجاز 2 مليون وحدة سكنية، خلال الخمس سنوات المقبلة.