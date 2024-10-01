انقطاع المياه في عدد من بلديات بومرداس

أعلنت مؤسسة الجزائرية للمياه لوحدة بومرداس، اليوم الثلاثاء، عن توقف الإنتاج بمحطة تحلية المياه لرأس جنات بداية من يوم غد الأربعاء 2 أكتوبر 2024.

وأرجعت المؤسسة في بيان لها، توقف نشاط المحطة، "لأشغال صيانة ستؤدي إلى حدوث اضطرابات في عملية التزويد بالماء الشروب، وذلك على مستوى البلديات والمناطق الممونة مباشرة من هذا النظام، وهي كل من رأس جنات، زموري، برج منايل، لقاطة، تيمزريت، وأحياء الكرمة ببلدية بومرداس".

وللتخفيف من حدة الاضطرابات، طمأنت المؤسسة زبائنها باتخاذ "كل الإجراءات اللازمة وأهمها ملء خزانات الماء الشروب، في انتظار عودة عملية التزويد بالماء الشروب إلى طبيعتها بعد الانتهاء من الأشغال."