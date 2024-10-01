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الوزير الأول يستقبل وفدا من جمهورية النيجر

1 أكتوبر 2024 ()

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استقبل الوزير الأول، نذير العرباوي، وفدا من جمهورية النيجر برئاسة وزير البترول، صحابي عمرو، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر. وخلال اللقاء، نقل الوزير النيجري تحيات الرئيس عبد الرحمان تشياني إلى الرئيس عبد المجيد تبون، مهنئًا إياه على إعادة انتخابه لعهدة ثانية.

وتركزت المحادثات حول تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة في ظل الأوضاع الراهنة في منطقة الساحل. وتم التأكيد على العلاقات الأخوية والتعاون المستمر بفضل دعم قادة البلدين. كما أعرب الوزير النيجري عن سعادته لنتائج زيارته، مشيدًا بالتعاون في قطاع المحروقات، لا سيما مشروع "كفرا" وتبادل الخبرات في مجال تكرير النفط.

كما ناقش الطرفان أهمية مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء، مؤكدين على أهميته الاستراتيجية، مع الاتفاق على تكثيف الاجتماعات التنسيقية لتسريع تنفيذه، وعقد اجتماع ثلاثي في الجزائر قبل نهاية العام.

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