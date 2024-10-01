ارتفاع عدد الشهداء في غزة

أفادت السلطات الصحية في غزة، اليوم الثلاثاء، بارتفاع عدد الشهداء في القطاع إلى 41,638، معظمهم من الأطفال والنساء، وذلك في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي. وأشارت التقارير إلى استشهاد 11 شخصًا، بينهم امرأة وطفلة، جراء قصف إسرائيلي استهدف خيمة للنازحين في خان يونس جنوب القطاع.

وتشير الأرقام المؤقتة إلى أن العدوان الإسرائيلي المستمر منذ عام خلف 96,460 مصابًا، فيما لا تزال فرق الإنقاذ عاجزة عن الوصول إلى العديد من الضحايا العالقين تحت الأنقاض.

كما أوردت المصادر أن قوات الاحتلال ارتكبت أربع مجازر جديدة بحق العائلات في الساعات الـ 24 الماضية، ما أسفر عن وصول 23 شهيدًا وأكثر من 100 جريح إلى المستشفيات. وتواجه فرق الإسعاف والدفاع المدني، صعوبات كبيرة في الوصول إلى المصابين والضحايا المنتشرين في الطرقات وتحت الركام.