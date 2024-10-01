أعلنت وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية، اليوم الثلاثاء، في بيان لها، عن انتهاء فترة الراحة البيولوجية للأسماك، التي استمرت من 1 جوان إلى 30 سبتمبر.

وذكر البيان أنه خلال هذه الفترة، تم منع سفن الجياب من استخدام الشباك الجيبية السطحية وشبه السطحية، بالإضافة إلى شباك القاع.

وفي هذا السياق، وجهت الوزارة شكرها للمهنيين ومجهزي سفن الجياب على "تحليهم بالحس الوطني والسلوك المواطناتي"، حيث امتنعوا عن الصيد في المنطقة التي تقع داخل ثلاثة أميال بحرية، مما ساهم في الحفاظ على الثروة السمكية وضمان استدامتها. كما تمنت الوزارة لهم موسم صيد موفق.