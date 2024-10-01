مباشر: الكيان يهدد بقصف مناطق في الشرق الأوسط

* نظم نشطاء ومواطنون في العاصمة التونسية، تونس، اليوم، وقفة تأييدا للمقاومة وتعبيرا عن الفرح بالهجوم الإيراني ضد المدن المحتلة في الكيان الصهيوني الذي تم الليلة.

ورفع متظاهرون الأعلام الفلسطينية واللبنانية وأعلام المقاومة، وهتفوا بشعارات مؤيدة للمقاومة اللبنانية والفلسطينية، والتنديد بالكيان الصهيوني وجرائمه بحق الفلسطينيين في غزة واللبنانيين في الجنوب والضاحية الجنوبية لبيروت.

وقررت الشبكة التونسية لمناهضة التطبيع تنظيم تأبينية يوم غد الأربعاء وسط العاصمة تونس، ترحما على روح الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله الذي استهدفته غارة صهيونية قبل يومين.

* أفاد التلفزيون الإيراني، بأن الحرس الثوري استهدف خلال هجومه على إسرائيل قاعدة حتسريم الجوية التي تم استخدامها لاغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله.

* نقلت يومية يديعوت أحرونوت عن الجيش الصهيوني، أن سلاح الجو سيقصف الليلة بقوة في مناطق بالشرق الأوسط. واستنادا للتعبير المستعمل، من المتوقع ألا تقتصر الضربات الصهيونية على إيران فقط.

* قالت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، في أول رد فعل لها بعد القصف الإيراني، "نبارك عمليات إطلاق الصواريخ الإيرانية التي جاءت ردا على العدوان الصهيوني ضد الشعبين الفلسطيني واللبناني. الرد الإيراني رسالة قوية للعدو الصهيوني وحكومته على طريق ردعهم وكبح جماح إرهابهم."

*فيديو يظهر إطلاق صواريخ من مدينة تبريز الإيرانية.

لحظة اطلاق صواريخ من تبريز ايران pic.twitter.com/J7FnPWuiQq — Arab-Military (@ashrafnsier) October 1, 2024

* هكذا تفاعل سكان غزة مع الصواريخ الإيرانية.

الله أكبر

أهالي الشهداء والنازحين في مدينة غزة يستقبلون الصواريخ الإيرانية بالتهليل والتكبير، تعبيرًا عن تأييدهم وتفاعلهم مع هذه التطورات الميدانية.#إيران #فلسطين pic.twitter.com/Pr1ZtswAwL — بلال نزار ريان (@BelalNezar) October 1, 2024

* قال مسؤول إيراني لوكالة أنباء فارس، دفعة جديدة من الصواريخ في طريقها للأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأضاف المتحدث نفسه، أن "80 صاروخا من الدفعة الأولى أصابت أهدافها".

* يظهر هذا الفيديو أن عددا كبيرا من الصواريخ الإيرانية أصابت أهدافها.

عجز شبه كامل للدفاع الجوي الاسىرائيلي...

هناك ملاحظة مهمة حول هذا الهجوم وهو ان التحذير كان متاخر جدا و الهجمة خاطفة عكس الهجمات السابقة pic.twitter.com/3QP3A1yo5G — Arab-Military (@ashrafnsier) October 1, 2024

*قالت الإذاعة الصهيونية الرسمية، إن إيران أطلقت 250 صاروخا باليستيا على الكيان خلال نصف ساعة.

* بدأت إيران بشن هجوم صاروخي واسع على الكيان الصهيوني، حسب ما أكده الحرس الثوري الإيراني، اليوم الثلاثاء.

وكانت واشنطن حذرت في وقت سابق، أن الهجوم الإيراني أصبح "وشيكا".

وأفاد الحرس الثوري في بيان أولي:" رداً على اغتيال الشهيد إسماعيل هنية والشهيد السيد حسن نصر الله والشهيد اللواء عباس نيلفوروشان، بدأنا بضرب أهداف عسكرية مهمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة بعشرات الصواريخ.

وأضاف: "إذا رد النظام الصهيوني على العملية فإنه سيواجه هجمات عنيفة".