عملية فدائية في مدينة يافا (فيديو)

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قتل ثمانية مستوطنين على الأقل، اليوم، في عملية فدائية مزدوجة للمقاومة في مدينة يافا، حسب وسائل إعلام عبرية.
وتعد هذه أكبر عملية تشهدها تل أبيب منذ الانتفاضة الثانية في العام 2000.
وكشفت القناة الـ13 الصهيونية، إن منفذي العملية من مدينة الخليل في الضفة الغربية.
في حين قالت إذاعة جيش الاحتلال، أنهما طعنا جنديا واستوليا على سلاحه ونفذا الهجوم بسلاحه.
الله أكبر ولله الحمد— بلال نزار ريان (@BelalNezar) October 1, 2024
عملية فدائية لإطلاق نار في مدينة تل أبيب أسفرت عن إصابة عشرة أشخاص، بالإضافة إلى سقوط عدد من القتلى. pic.twitter.com/2xzxdrDqGg