المدية: الوالي يحل محل مجلس بلدية بني سليمان

لم يتوصل المنتخبون المحليون على مستوى المجلس البلدي لبلدية بني سليمان بولاية المدية إلى التوافق فيما بينهم وتغليب المصلحة العامة ليجد نفسه بسبب الخلافات الشخصية بين الأعضاء في حالة انسداد وهو الأمر الذي ساهم في تعطيل مصالح المواطنين، وتعطيل التنمية رغم الميزانية الهامة التي استفادت منها وعرقلة بعث مشاريع تنموية بسبب النزاع الحاصل.

وحرصا منه على ضمان الخدمة العمومية لفائدة المواطنين وديمومة المرفق العام والتكفل الأحسن بانشغالات سكان البلدية، ونظرا لاستمرار حالة الانسداد داخل المجلس الشعبي البلدي لبلدية بني سليمان قرر الوالي تفعيل سلطة حلول الوالي محل المجلس الشعبي البلدي حفاظا على النظام العام وسيرورة المرفق العام طبقا لأحكام المواد 102.101.100 من قانون البلدية مع توقيف وإنهاء جميع قرارات الديمومة، لكافة الأعضاء الدائمين من النواب ورؤساء اللجان ومندوبي البلديات.

ويبقى القرار ساري المفعول إلى غاية رجوع المجلس للتداول. علما أنه تم تنصيب متصرف إداري مكلفا بتسيير شؤون البلدية حيث أشرف على تنصيب مساء اليوم ياسر مصطفى مهداوي مدير التقنين والشؤون العامة بتكليف من الوالي.