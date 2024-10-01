البروفيسور إزيار ارينكساها تقدم محاضرة في الجزائر

قدمت الباحثة بالمعهد الوطني للفيزياء الفلكية والبصريات والإلكترونيات في المكسيك البروفيسور إزيار ارينكساها، محاضرة بعنوان "المجرات إلى أقصى حد أطراف الكون المرئي وما بعده".

ونظمت المحاضرة في المكتبة الوطنية بالحامة، الجزائر العاصمة، بمناسبة الأسبوع العالمي للفضاء الذي أعلنته الأمم المتحدة احتفالا بمساهمة العلم والتكنولوجيا في تحسين حالة الإنسان، وبدعوة من الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات.

وقدمت المحاضرة، معلومات حول المجرة والكواكب حيث أن "الهدف العلمي الرئيسي لبحثها يسعى إلى الكشف عن أهمية تكوين النجوم الضخمة حول الثقوب السوداء فائقة الكتلة ودورها في تكوين المجرات وتطورها".

وأضافت ارينكساها أن "النجوم التي نراها بالأعين المجردة هي قطع صغيرة من النجوم في مجرتنا".

ويشار إلى أن البروفيسور إزيار ارينكساها، هي عضو في كل من النظام الوطني للباحث المكسيكي وذلك بأعلى رتبة، والأكاديمية المكسيكية للعلوم والأكاديمية العالمية للعلوم التابعة لليونسكو، وهي أيضاً مديرة المدارس الدولية للعلماء الفلكيين الشباب التابعة للاتحاد الفلكي الدولي منذ عام 2018.

كما يجدر بالتذكير بأنها شاركت في تأليف أكثر من 150 ورقة بحثية في المجلات العلمية، وتم دعوتها أكثر من 100 مرة إلى المؤتمرات الدولية ومختلف معاهد البحث بصفة متحدثة كما لديها برنامج توعية نشط عبر المحاضرات والمقالات المنشورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.