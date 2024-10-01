"أوبك+": وزير الطاقة يشارك غدا في الاجتماع الـ 56 للجنة المراقبة الوزارية المشتركة

يشارك وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، غدا الأربعاء عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، في أشغال الاجتماع السادس والخمسين للجنة المراقبة الوزارية المشتركة لمنظمة الدول المصدرة للبترول وشركائها من خارج المنظمة (أوبك+)، حسب بيان للوزارة.

وخلال هذا الاجتماع "سيستعرض الوزراء المسؤولون عن النفط تنفيذ التزامات خفض الإنتاج لشهري جويلية وأوت 2024 وفقا للقرارات التي اعتمدتها دول أوبك+ في إطار جهودها المشتركة لتحقيق الاستقرار في سوق النفط. وستركز المناقشات أيضا على التطورات الأخيرة في سوق النفط العالمية وآفاقها على المدى القصير".

وذكر البيان أن لجنة المراقبة الوزارية المشتركة تجتمع مرة كل شهرين وتضم سبع دول أعضاء في أوبك هي (الجزائر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والعراق والكويت ونيجيريا وفنزويلا) بالإضافة إلى دولتين من خارج المنظمة وهما روسيا وكازاخستان.