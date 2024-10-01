رئيس الجمهورية يتلقى مكالمة هاتفية من نظيره الموريتاني

تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم، مكالمة هاتفية، من أخيه محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة، تناولا فيها العلاقات الثنائية، وكذا الوضع في المنطقة.

كما أبلغ الرئيس الموريتاني بهذه المناسبة، رئيس الجمهورية بأنه سيقوم بزيارة إلى دولة ليبيا الشقيقة رفقة أخيه رئيس جمهورية الكونغو، دونيس ساسو نغيسو، بدعوة من رئيس المجلس الرئاسي الليبي، يونس المنفي، لتقريب وجهات النظر حول الحل في ليبيا.

من جهته ثمّن الرئيس هذه الخطوة، التي يقودها الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي محمد ولد الشيخ الغزواني، وكذا دونيس ساسو نغيسو، الرئيس الكونغولي المكلف بالمصالحة في الملف الليبي، لدى الاتحاد الإفريقي، متمنيا نجاح المصالحة بين الأشقاء الليبيين.