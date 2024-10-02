الانطلاق في تصنيع دوبلو السياحية نهاية الأسبوع

استقبل وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، أمس، مدير منطقة إفريقيا والشرق الأوسط سمير شرفان والرئيس المدير العام لمجمع ستيلانتيس الجزائر راوي الباجي بمقر الوزارة.

في بداية اللقاء، حسب ما جاء في بيان الوزارة "استمع الوزير إلى عرض تضمن وضعية الإنتاج الحالية للمصنع وثمن مجهودات وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني في مرافقة هذا المشروع من أجل بلوغ أهدافه المرجوة، حيث أكد على رفع وتيرة الإنتاج بذات المصنع حيث ستصل القدرة الإنتاجية نهاية السنة الجارية لأكثر من 24 ألف مركبة".

كما بلغ عدد العمال أكثر من 1100 عامل، كما سيتم إطلاق الصيغة الجديدة لفيات دوبلو نهاية الأسبوع الجاري، حسب البيان دائما.