حزب الله يتصدى لمحاولة توغل صهيونية

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الأربعاء، أن عناصره أوقعوا قوة مشاة صهيونية في كمين محكم، محققين إصابات فيها.

وأكد حزب الله في بيان له، أنه تصدى لجنود صهيونيين حاولوا التسلل إلى بلدة لبنانية واشتبك عناصره معهم، فيما استهدف أيضا قوات صهيونية عبر الحدود، وسط حديث عن سقوط جرحى، فيما أكدت دولة الاحتلال أنها تسعى لتعزيز تواجدها العسكري على الحدود وسط تصعيد غير مسبوق.

وبعد أن أعلن حزب الله اللبناني، صباح اليوم الأربعاء، أنه تصدى لجيش الاحتلال، أعلن المتحدث باسم الجيش الصهيوني أن "قتالا عنيفا" يدور في جنوب لبنان.

وكشف حزب الله اللبناني أيضا، أنه استهدف قوة مشاة كبيرة في مستعمرة "مسكفعام" بالأسلحة الصاروخية والمدفعية محققا فيها إصابات مباشرة.

وأعلنت وسائل إعلام عبرية أن الاشتباكات أسفرت عن سقوط عدد من الجرحى في صفوف الجنود، وأن الوحدة 669 في الجيش عملت على إجلاء الجرحى عند الحدود الشمالية مع لبنان.