إعادة تشغيل جزئي لمحطة تحلية مياه البحر بالحامة

أعلنت الشركة الجزائرية للطاقة، اليوم الأربعاء، عن إعادة التشغيل الجزئي لمحطة تحلية مياه البحر "الحامة" بالعاصمة.

وأوضحت الشركة التابعة لمجمع سوناطراك، في بيان لها أنه "تم، فجر اليوم، إعادة بعث نشاط المحطة من جديد، وذلك بنسبة 50 بالمائة من طاقتها الإنتاجية، أي بـ100.000 متر مكعب في اليوم".

وأرجعت الشركة التوقف التام الذي عرفته المنشأة الحيوية، مساء أمس الثلاثاء، إلى "حادث أدى إلى نشوب حريق في إحدى الخلايا الكهربائية للمحطة".

كما أشار المصدر ذاته إلى أنه تم "اتخاذ الإجراءات من أجل الصيانة وإعادة التشغيل من طرف الفرق التقنية المختصة، التي أشرف عليها منذ اللحظة الأولى الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للطاقة، فرع مجمع سوناطراك، لطفي زنادي".

وفي المقابل - تضيف الشركة في بيانها - "تستمر الفرق التقنية المختصة العمل من دون توقف لإعادة التشغيل الكامل للمحطة بأقصى طاقتها الإنتاجية في الساعات القادمة".