بيان من الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي

أفادت الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي، مساء أمس الثلاثاء، بأن المقاول الذاتي ليس ملزما بالحصول على رقم التعريف الإحصائي (NIS) لممارسة نشاطه المهني أو لفتح حساب بنكي.

وقالت الوكالة، في بيان لها، إن المقاول الذاتي "يحتاج فقط إلى رقم التعريف الجبائي"، موضحة أن هذا الإعلان جاء بعد أن "وردت إلى مصالحنا عدة شكاوى بهذا الخصوص".

كما أكدت الوكالة على سهرها الدائم "لتسهيل الإجراءات وتخفيف الأعباء الإدارية، لفائدة طالبي بطاقة المقاول الذاتي"، داعية كل من يواجه صعوبات مع الإدارات الأخرى للتواصل معها عبر الهاتف، أو عبر البريد الإلكتروني، أو عبر صفحتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي.