فحص مجاني للمسافرات عبر الخطوط الجوية الجزائرية

أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، مساء أمس الثلاثاء، عن إطلاق حملة واسعة للكشف السريع عن سرطان الثدي، بداية من تاريخ 6 أكتوبر الجاري.

وأوضحت الشركة، في بيان لها، أن هذه "العملية ستتم بشكل مجاني، وذلك لفائدة كل السيدات المسافرات عبر طائرات الجوية الجزائرية اللائي يحملن تذاكر سفر لشهر أكتوبر الجاري، لإحدى وجهات الشبكة الوطنية، ويتجاوزن سن الأربعين".

وأكدت الجوية الجزائرية أن "الدعوة عامة لجميع المسافرات، لإجراء الكشف المبكر، وزيادة فرص الوقاية من سرطان الثدي".

وأوضحت الشركة أنه "سيتم منح المزيد من التفاصيل المتعلقة بأماكن الكشف عبر كافة التراب الوطني".