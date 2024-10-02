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مال و أعمال

أسعار النفط تواصل الارتفاع

2 أكتوبر 2024 ()

38serv

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ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 1.5%، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، لتواصل حصد المكاسب القوية لليوم الثاني على التوالي، وسط مخاوف من انقطاع الإمدادات، حسب ما أوردته منصة "الطاقة" المتخصصة في أخبار أسواق النفط.

ويأتي ذلك مع تزايد التوترات السياسية في الشرق الأوسط، وهو ما قد يعطل إنتاج الخام في المنطقة، في أعقاب أكبر ضربة عسكرية إيرانية على الإطلاق ضد الكيان الصهيوني.

وكانت أسعار النفط قد أنهت تعاملاتها، أمس الثلاثاء، على ارتفاع بنسبة 2.5%، وسط مخاوف من انقطاع الإمدادات، في ظل تصاعد الاضطرابات في الشرق الأوسط، بعد توجيه إيران ضربة عسكرية إلى الكيان الصهيوني .

وبحلول الساعة 06:07 صباحا بتوقيت غرينتش، ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي، تسليم ديسمبر، بنسبة 1.58%، لتصل إلى 74.72 دولارا للبرميل.

في الوقت نفسه، صعدت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، تسليم نوفمبر، بنسبة 1.76%، لتصل إلى 71.06 دولارا للبرميل.

 

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