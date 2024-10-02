تواصل الغارات الصهيونية على لبنان

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الأربعاء، عن استشهاد 88 شخصا وإصابة 226 آخرين في محافظتين بشرق وجنوب لبنان، خلال الـ24 ساعة الماضية، إثر الغارات الجوية الصهيونية المتواصلة.

وذكر بيان صادر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية، أن "غارات الاحتلال الصهيوني في الساعات الـ24 الماضية على محافظتي بعلبك والنبطية أدت إلى استشهاد 88 شخصا وإصابة 226 آخرين بجروح".

فيما ذكرت مصادر عسكرية لبنانية، أن "الطائرات الحربية الصهيونية نفذت، فجر وصباح اليوم، 80 غارة جوية على 36 بلدة بشرق وجنوب لبنان، وقصفت المدفعية الصهيونية أكثر من 40 بلدة بحوالي 350 قذيفة".

وأوضحت المصادر ذاتها أن "الغارات تركزت بشكل خاص على النبطية ومحيطها بجنوب لبنان وعلى بعلبك ومحيطها بشرق لبنان".

ويتعرض لبنان لاعتداءات صهيونية واسعة استهدفت القرى الجنوبية والبنية التحتية، ما أدى إلى استشهاد وإصابة الآلاف من اللبنانيين، فضلا عن إجبار مئات الآلاف من سكان المناطق المستهدفة على النزوح، وذلك بالتزامن مع عدوان جيش الاحتلال المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023.