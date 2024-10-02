مهلوسات.. عملية حجز نوعية بمطار العاصمة

تمكنت مصالح الجمارك وشرطة الحدود لمطار هواري بومدين الدولي، نهاية الأسبوع المنقضي، من إفشال مخطط إجرامي لإدخال شحنة من المؤثرات العقلية إلى التراب الوطني، حسب ما أفاد به بيان للأمن الوطني، اليوم الأربعاء.

وأوضح البيان أنه "على إثر تنسيق عملياتي بين شرطة الحدود ومصالح الجمارك، فككت المصلحة المركزية لمكافحة الاتجار غير المشروع للمخدرات"SCLTIS" شبكة إجرامية دولية منظمة عابرة للحدود، حيث تم توقيف 6 أشخاص من عناصر الشبكة الإجرامية، تتراوح أعمارهم بين 27 و 41 سنة".

وأضاف المصدر ذاته "وتم حجز أزيد من 85 ألف قرص مهلوس من نوع ريفوتريل، يفوق وزنها 13 كلغ، كانت مموهة داخل الأجزاء الداخلية لأجهزة كهرومنزلية، لأحد المسافرين القادمين على متن رحلة جوية دولية، ومبالغ مالية بالعملة الوطنية والصعبة".

وحسب بيان مصالح الأمن دائما "مواصلة لإجراءات التحقيق في هذه القضية، تمكن أفراد المصلحة المركزية لمكافحة الإتجار غير المشروع للمخدرات، تحت إشراف النيابة المختصة، من توقيف المشتبه فيهم الآخرين من عناصر الشبكة الإجرامية، على مستوى ولايات (الجزائر العاصمة، تيزي وزو وبومرداس)".

وتم تقديم المشتبه فيهم أمام نيابة الجمهورية لدى القطب المتخصص لسيدي امحمد بالجزائر العاصمة، عن قضية الاستيراد والشحن والنقل عن طريق العبور والتخزين، وضع للبيع المخدرات بطريقة غير مشروعة والتهريب على درجة من الخطورة تهدد الأمن والصحة العموميين، في إطار جماعة إجرامية دولية منظمة عابرة للحدود.