ماندي: "مواجهة ريال مدريد تجربة رائعة"

تتواصل، اليوم الأربعاء، مباريات الجولة الثانية من رابطة أبطال أوروبا، حيث سيكون نادي ليل، بقيادة المدافع الدولي الجزائري، عيسى ماندي، أمام تحد كبير، باستقبال حامل اللقب، ريال مدريد، بداية من الساعة 20:00.

وبعد خسارته في الجولة الأولى أمام سبورتينغ لشبونة، يتعين على نادي ليل التفاوض جيدا أمام ضيفه ريال مدريد، الفائز من جهته على نادي شتوتغارت بـ(3-1) على ملعب "البيرنابيو"، خلال الجولة الماضية.

ويجدد مدافع "الخضر"، بالمناسبة، العهد مع مواجهة "الميرنغي" الذي قابله في مناسبات عديدة خلال فترة احترافه في البطولة الإسبانية، مع نادي بيتيس إشبيلية، وبدرجة أقل بعد انتقاله إلى نادي فيلاريال.

وقبل هذا الموعد الهام، تحدث ماندي للحساب الرسمي لنادي ليل، وقال في هذا الخصوص: "إنها تجربة رائعة أن تلعب مع ريال مدريد، بالنسبة للكثيرين هو أعظم ناد عالمي. اللعب في البرنابيو أو في ملعبنا أمر مذهل دائما. ريال مدريد يظل هو ريال مدريد بكل ما لديه من بطولات رابطة أبطال أوروبا، نتوقع مباراة كبيرة جدا جدا".

وفي ذات المنافسة، يسافر نادي فينورد روتردام، مع الجزائريين رامز زروقي وأنيس حاج موسى، إلى جيرونا بإسبانيا، لمواجهة الفريق المحلي في المباراة التي ستقام هذا المساء في الساعة 5:45 بتوقيت الجزائر.

وتعرض الهولنديون لهزيمة كبيرة على أرضهم في اليوم الأول أمام باير ليفركوزن (4-0)، فيما خسر جيرونا بصعوبة على ملعب حديقة الأمراء أمام باريس سان جرمان بهدف وحيد.

ومن المقرر أن يبدأ رامز زروقي أساسيا خلال المباراة، فيما يبقى أنيس حاج موسى ورقة رابحة في الاحتياط.

وكانت مواجهات اليوم الأول من الجولة الثانية قد شهدت، أمس الثلاثاء، سقوطا مدويا لجوان حجام مع فريقه يونغ بويز السويسري بملعب "المونجويك" ببرشلونة أمام "البارسا" بخماسية كاملة، عانى خلالها المدافع الأيسر الجزائري من المد الهجومي الكاسح الذي قاده الظاهرة يامين لامال، الذي كان منافسه المباشر، فيما شارك رامي بن سبعيني منذ الدقيقة 62 في المباراة التي اكتسح فيها فريقه بوريسيا دورتموند، أمس الثلاثاء، ضيفه سلتيك غلاسغو الأسكتلندي، بسباعية لهدف.