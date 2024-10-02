قرار حكومي ينهي مهام سيسي

أعلن الاتحاد السنغالي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، قرار انهاء مهام أليو سيسي من تدريب المنتخب الأول عبر بيان نشره على حسابه الرسمي وشكره بالمناسبة على كل النتائج التي حققها خلال فترة اشرافه على "أسود التيرانغا"

وكانت الصحف السنغالية، قد فجرت صبيحة اليوم ، ما يمكن وصفه بقنبلة من العيار الثقيل، عندما أعلنت إنهاء مهام مدرب المنتخب الأول، أليو سيسي، بقرار وزاري.

وأشارت يومية "سود كوتيديان" و"تاغات" إلى أن أليو سيسي لن يشرف على مباراتي منتخب "أسود التيرانغا" في تصفيات كأس الأمم الإفريقية أمام منتخب مالاوي، شهر أكتوبر الجاري، وهذا بعد أن قررت الحكومة السنغالية، وهي الجهة المشرفة على عقد المدرب، إنهاء مهامه.

وبحسب ذات المصدر، فقد تم إبلاغ الاتحاد السنغالي بهذا القرار، اليوم الأربعاء، عبر رسالة. وأوضحت وسائل الإعلام السنغالية أن هذا القرار اتخذ بسبب "خيبة الأمل المتزايدة بين عناصر المنتخب الوطني والجمهور السنغالي خلال الأشهر الأخيرة"، مضيفة أن أليو سيسي قد تم إبلاغه بالفعل بهذا القرار على أن تتكفل الوزارة الوصية بتعيين خليفة له.

وعمّر أليو سيسي في منصبه 9 سنوات كاملة، قاد خلالها منتخب السنغال إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية بمصر 2019، وخسره أمام "صديقه" جمال بلماضي، ليعود ويحقق المجد الإفريقي في دورة الكاميرون 2021. كما وفق في تأهيل رفقاء ساديو ماني لنهائيات كأس العالم بقطر، لكن النتائج تراجعت لاحقا، حيث ودع مسابقة "الكان" في دورة كوت ديفوار في الدور ثمن نهائي، كما جاءت نتائجه الأخيرة متذبذبة، منها التعثر داخل الديار أمام كل من منتخب الكونغو الديمقراطية (1-1) في تصفيات كأس العالم 2026، وأمام بوركينا فاسو بنفس النتيجة في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025.