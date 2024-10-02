غوتيريش "شخص غير مرغوب فيه" لدى الصهاينة

قرر وزير الخارجية الصهيوني، يسرائيل كاتس، اليوم الأربعاء، إعلان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، "شخصا غير مرغوب فيه" بالدولة الصهيونية ومنعه من دخولها، بسبب ما اعتبرته تل أبيب "فشلا في ذكر اسم إيران وإدانة هجومها على إسرائيل".

وقالت وزارة الخارجية الصهيونية في تصريح مكتوب: "قرر وزير الخارجية يسرائيل كاتس، اليوم (الأربعاء) إعلان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، شخصا غير مرغوب فيه في إسرائيل، ومنع دخوله إلى البلاد".

وأضافت: "يأتي هذا القرار في ضوء رد غوتيريش على الهجوم الإيراني الشنيع على إسرائيل، حيث فشل في ذكر إيران بالاسم ولم يدن عدوانها الخطير بشكل لا لبس فيه".

وكان غوتيريش قال، مساء الثلاثاء، في منشور على منصة إكس، عقب الهجوم الصاروخي الإيراني على الكيان الصهيوني: "أدين اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط، وهذا يجب أن يتوقف".

وأضاف: "نحن بحاجة ماسة إلى وقف إطلاق النار".

وشنت إيران، مساء أمس، هجوما بالصواريخ الباليستية أصابت العديد منها أهدافها، وهذا ردا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، والأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله.