إرهابي يسلم نفسه ببرج باجي مختار

سلم الإرهابي "رقادي امحمد"، المدعو "أبو الهمام"، نفسه للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة، وبحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف و5 مخازن ذخيرة مملوءة وقنبلة يدوية دفاعية وأغراض أخرى، حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني صادر اليوم.

وقدم بيان الوزارة حصيلة نشاط وحدات ومفارز الجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 25 سبتمبر إلى الفاتح من أكتوبر 2024، تمثلت في "العديد من العمليات، حيث تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي من كشف وتدمير 20 قنبلة تقليدية الصنع بتيزي وزو. وأوقفت مفارز أخرى 17 عنصر دعم للجماعات الإرهابية، خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني".

وأضاف البيان أن مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، خلال عمليات متفرقة عبر النواحي العسكرية، "أوقفت 31 تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال 5 قناطير و80 كيلوغراما من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب، وتم ضبط 2,38 كيلوغرام من مادة الكوكايين و682376 قرص مهلوس".

وأوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي "96 شخصا وضبطت 29 مركبة و118 مولد كهربائي و42 مطرقة ضغط، بالإضافة إلى كميات من خليط خام الذهب والحجارة والمتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب"، يضيف المصدر.

وتم توقيف، حسب المصدر نفسه "18 شخصا آخر وضبط مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف و8 بنادق صيد و4 مسدسات آلية و200 15 لتر من الوقود و36 قنطارا من مادة التبغ، بالإضافة إلى 20,4 طنا من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة، وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني".

وتمكن حراس السواحل، حسب البيان، من "إحباط محاولات هجرة غير شرعية بالسواحل الوطنية لـ139 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، كما تم توقيف 452 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني".