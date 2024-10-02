ملفات هامة على طاولة الحكومة

ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم الأربعاء، اجتماعًا للحكومة، خصص بالدراسة والبحث، للمشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2025، وذلك تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء. كما استمعت الحكومة إلى عرض حول التدابير المتخذة لتعويض منكوبي التقلبات الجوية التي مست بعض ولايات الجنوب خلال شهر سبتمبر المنصرم.

وفي إطار متابعة الوضعية الصحية ببعض الولايات بالجنوب، استمعت الحكومة –حسب بيان الوزارة الأولى- إلى "عرض حول مختلف التدابير المتخذة والتقدم الحاصل لحملات الوقاية والتلقيح للحد من انتشار الأوبئة، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بهذا الشأن وخاصة فيما يتعلق بتعزيز قدرات الهياكل والمرافق الصحية وتوفير الأدوية واللقاحات الضرورية، وهو ما سمح بتجنيد كل الطاقات وتسيير الوضعية الوبائية وفق البروتوكولات العلمية وبتراجع عدد حالات الإصابات المسجلة. وتبقى الجهود مجندة ومتواصلة للقضاء على هذه الحالة الوبائية من جذورها، لاسيما من خلال مواجهة الهجرة غير الشرعية".

واضاف ذات البيان: "بعد ذلك، وفي إطار تجسيد تعليمات السيد رئيس الجمهورية الرامية إلى بعث السد الأخضر كمشروع استراتيجي يكتسي أهمية وطنية وأولوية بالنسبة لمكافحة التصحر، درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد تشكيلة الهيئة التنسيقية لمكافحة التصحر وإعادة تأهيل السد الأخضر، وتنظيمها وسيرها".

"من جهة أخرى، استمعت الحكومة إلى عرض حول حملة الحرث والبذر 2024/2025 التي انطلقت يوم أمس الفاتح أكتوبر، حيث تم استعراض التحضيرات الخاصة بهذا الموسم الفلاحي لاسيما تلك الهادفة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مادتي القمح الصلب في آفاق 2025 والشعير في آفاق 2026 تنفيذا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية"، ختم بيان الوزارة الأولى.