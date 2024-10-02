البليدة: القبض على شقيقين يروجان لمواد صيدلانية ممنوعة

أفضى التحقيق الأمني لعناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية، بأمن دائرة العفرون في البليدة، إلى القبض على شقيقين في العشرين والثلاثين من العمر، وحجز بحوزتهما على ما لا يقل عن 1000 وحدة من المهلوسات.

المحققون وتبعا لمعلومات وردت إليهم، حول نشاط الشقيقين المشبوه وترصد لحركاتهما، توصلوا إلى تحديد مكان وتخزين وإخفاء تلك المواد الصيدلانية، والمتحصل عليها بطريقة غير مشروعة، بغرفة نومهما بمسكنهما العائلي، ومبلغ مالي من عائدات تلك المبيعات، واتضح أن الشقيقين مسبوقين قضائيا، في جرائم الترويج للممنوعات، والسرقات والاعتداءات، وأن أحدهما محل طلب وبحث من العدالة، ليتم على إثر ذلك تحويلهما على نيابة محكمة العفرون، لاتخاذ الإجراء القانوني المناسب ضدهما.