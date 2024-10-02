جيش الاحتلال يتكبد خسائر فادحة في لبنان

أعلن الجيش الصهيوني، اليوم الأربعاء، مقتل 8 عسكريين بينهم 3 ضباط وإصابة 7 آخرين، خلال المعارك الدائرة جنوبي لبنان.

ونشر جيش الاحتلال، مساء اليوم الأربعاء، بيانا عسكريا أكد من خلاله مقتل 8 عسكريين، من بينهم ضباط واحد برتبة رائد واثنان آخران برتبة نقيب وإصابة 7 آخرين بعضهم إصابته خطرة خلال المعارك الدائرة جنوبي لبنان.

من جهتها، كشفت "سكاي نيوز" عربية، نقلا عن مصادر صهيونية، أن 14 جنديا قتلوا باشتباكات وقعت اليوم في جنوب لبنان.

وكشف مركز "زيف" الطبي الصهيوني عن استقبال 39 جنديا مصابا، اليوم، وصلوا بواسطة المروحيات ومركبات الإسعاف العسكرية.

وفي السياق ذاته، أكد حزب الله اللبناني، اليوم الأربعاء، قيام عناصره بتفجير عبوة ناسفة بقوة صهيونية، في بلدة يارون جنوبي لبنان.

وقال حزب الله في بيان: "دعماً لشعبنا الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، ورداً على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين، وبينما كانت قوة للعدو الإسرائيلي تُحاول الالتفاف على بلدة يارون من جهة الحرش، باغتها مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (02:00) من بعد ظهر يوم الأربعاء، بتفجير عبوة خاصة وأوقعوا جميع أفراد القوة بين قتيلٍ وجريح".

وكان حزب الله قد أعلن في وقت سابق من اليوم الأربعاء، إيقاع إصابات بالقوات الصهيونية المتسللة من بلدة مارون الراس، مشيرًا إلى أن الاشتباكات مع الجيش الصهيوني "لا تزال مستمرة".

وفي وقت سابق من صباح اليوم، أعلن حزب الله اللبناني، أن عناصره أوقعوا قوة مشاة صهيونية في كمين محكم، محققين إصابات فيها.