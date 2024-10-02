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الجزائر تتضامن مع غوتيريش

2 أكتوبر 2024 ()

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أعربت الجزائر عن تضامنها مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الذي يواجه هجوما كبيرا من قبل سلطات الكيان الصهيوني.

وقال مندوب الجزائر الدائم في الأمم المتحدة، عمار بن جامع، في كلمة خلال جلسة لمجلس الأمن حول لبنان، اليوم الأربعاء:"أعبر عن تضامن الجزائر التام مع الأمين العام أونطونيو غوتيريش بعد قرار سلطات الاحتلال بوصفه شخصا غير مرحب به".

كما أكد بن جامع أن عجز مجلس الأمن على التحرك والتصرف كان له ثمنا واضحا، معتبرا أن "إسرائيل ليست فوق القانون، وعلينا إخضاعها للمساءلة".

وجدد الدبلوماسي الجزائري التأكيد على ضرورة إنشاء دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.

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