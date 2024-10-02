ولد قابلية رئيسا للجنة مراجعة قانوني البلدية والولایة

عين رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، وزير الداخلية الأسبق، دحو ولد قابلية، على رأس اللجنة الوطنية لمراجعة قانوني البلدية والولایة.

وجاء في بيان رئاسة الجمهورية: "تجسيدا لالتزام رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في الحملة الانتخابية وخلال أدائه الیمین الدستورية، نصب اليوم السيد رئيس الجمهورية اللجنة الوطنية لمراجعة قانوني البلدية والولایة والتي تتكون من: السيد دحو ولد قابلیة وزیر الداخلية والجماعات المحلیة الأسبق، رئيسا للجنة، السید عبد الله منجي الأمین العام لرئاسة الجمهورية، نائبا لرئيس اللجنة، خمسة أعضاء من مجلس الأمة، خمسة نواب من المجلس الشعبي الوطني، خمسة ولاة، خمسة رؤساء مجالس شعبية ولائیة، خمسة مديري تقنين والشؤون العامة للولایات، خمسة رؤساء مجالس شعبية بلدیة".

ووفق ذات البيان تباشر اللجنة الوطنية لمراجعة قانوني البلدية والولاية مهامها، فور تنصيبها.