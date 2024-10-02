شباب بلوزداد وشباب قسنطينة يواصلان بدايتهما المتعثرة

فشل شباب بلوزداد في تحقيق أول فوز له في البطولة الوطنية عندما اكتفى بنقطة التعادل من تنقله إلى خنشلة لمواجهة الاتحاد المحلي، اليوم الأربعاء، في مقابلة مؤجلة عن الجولة الأولى.

وشهد الشوط الأولى تكافئا بين الناديين وانحصر اللعب في وسط الميدان مع تسجيل محاولات محتشمة من الطرفين، قبل أن يتغير الوضع في المرحلة الثانية التي دخلها أشبال المهاجم المخضرم إسلام سليماني بقوة وخلقوا عدة فرص لم تترجم إلى أهداف في ظل تألق الحارس أسامة ليتيم.

وأعلن الحكم نهاية المقابلة بالتعادل السلبي الذي يضاعف الضغط على مدرب شباب بلوزداد كورينتين مارتينز بعدما لم يقنع منذ بداية الموسم خاصة بعد التعادل المسجل في المواجهة السابقة ضد وفاق سطيف والتأهل الصعب إلى دوري المجموعات من رابطة أبطال إفريقيا بعد اللجوء إلى ضربات الجزاء.

من جهته، سجل اتحاد خنشلة نقطته الثانية في الموسم بعدما عاد السبت الماضي بالتعادل من بشار أمام شبيبة الساورة بنتيجة هدف في كل شبكة.

وفي مقابلة أخرى، فرض الصاعد الجديد ترجي مستغانم التعادل السلبي على شباب قسنطينة على ملعب بلعيد بلقاسم ميلة.

ورغم تألقهم في المنافسة الإفريقية بتحقيق 4 انتصارات في الأدوار التمهيدية، لم يقنع أشبال المدرب خير الدين مضوي في البطولة إلى حد الآن مكتفين بنتيجتي التعادل السلبي ضد جمعية الشلف وترجي مستغانم، هذا الأخير وصل إلى نقطته الرابعة مستفيدا من فوزه في داربي الغرب ضد مولودية وهران في إطار الجولة الثانية من الرابطة المحترفة.