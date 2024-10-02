الهجوم الإيراني .. جيش الاحتلال يعترف

أقرّ الجيش الصهيوني، الأربعاء، بتعرّض قواعد تابعة لسلاح الجو لأضرار جراء استهدافها بالصواريخ التي أطلقتها إيران، مساء الثلاثاء، في عملية "الوعد الصادق 2".

واعترف جيش الاحتلال بأنّ الصواريخ الإيرانية دمّرت مباني ومشاغل صيانة للطائرات الحربية في القواعد الجوية المستهدفة.

ويأتي هذا الاعتراف بعدما حاول الجيش التعتيم على ما حققه الهجوم الإيراني، إذ طلب من الصهاينة الامتناع عن تصوير أماكن سقوط الصواريخ.

في السياق نفسه، أكدت شبكة "سي أن أن" الأمريكية أنّ تحليلاتها للمقاطع المصوّرة التي وثّقت الهجوم الإيراني خلصت إلى تركّز سقوط الصواريخ في مقرّ "الموساد" وقاعدتي "نيفاتيم" و"تل نوف" الجويتين، أو قرب كل منها.

يُذكر أنّ حرس الثورة الإسلامية في إيران أكد تحقيق الصواريخ التي أطلقها 90% من أهدافها، مضيفا أن العملية تأتي رداً على اغتيال الشهيدين، الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية.