بسكرة: عونا أمن يختلسان مبلغا ماليا من بنك

تمكنت قوات الشرطة بالأمن الحضري الخامس من توقيف شخصين تورطا في اختلاس مبلغ مالي من مؤسسة مالية تقع بوسط مدينة بسكرة.

وقائع القضية كشفت إثر بلاغ من بنك يفيد بسرقة مبلغ مالي قدره 250 مليون سنتيم من داخل المؤسسة، وتنقلت قوات الشرطة إلى مكان الحادث لمعاينة الوضع وجمع الأدلة، التحقيق المعمق والاستعانة بالتقنيات الحديثة مكنت من تحديد هوية المتورطين في عملية الاختلاس، حيث تبين أن الشبهة تحوم حول عونين للأمن والوقاية تابعين لشركة خاصة وعاملان بالمؤسسة ذاتها، أين قاما باختلاس المبلغ المالي أثناء مغادرة قابض الصندوق مكان عمله لإجراءات إدارية وعند عودته تبين اختفاء المبلغ محل السرقة الذي كان موضوعا في كيس بلاستيكي. وبتوقيفهما والتحقيق معهما اعترفا بالجرم المنسوب إليهما ومكان إخفاء المبلغ.

الموقوفان أنجز ضدهما ملف جزائي بجرم اختلاس أموال عمومية وقد أودعا الحبس المؤقت.