L’attaque iranienne : Les aveux de l’armée de l’occupation

L'armée sioniste a admis, mercredi, que des bases de l'armée de l'air avaient subi des dommages à la suite des missiles lancés par l'Iran mardi soir dans le cadre de l'opération "La Promesse Sincère 2". Elle a reconnu que les missiles iraniens avaient détruit des bâtiments et des ateliers de maintenance d'avions de combat dans les bases aériennes ciblées.

Cette reconnaissance intervient après que l'armée sioniste a tenté de dissimuler l'ampleur des dégâts causés par l'attaque iranienne, demandant aux Israéliens de s'abstenir de filmer les sites d'impact des missiles.

Dans le même contexte, le réseau américain CNN a confirmé, à partir de ses analyses des vidéos de l'attaque iranienne, que les missiles avaient frappé les installations du Mossad ainsi que les bases aériennes de Névatiim et de Tel Nof, ou à proximité de celles-ci.

À noter que les Gardiens de la Révolution islamique en Iran ont affirmé que 90 % des missiles lancés avaient atteint leurs cibles, ajoutant que cette opération était une réponse à l'assassinat des deux martyrs, le secrétaire général du Hezbollah, Hassan Nasrallah, et le chef du bureau politique du Hamas, Ismaël Haniyeh.