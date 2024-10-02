تعليمات جديدة بخصوص توزيع السكنات

ترأس الأربعاء وزير السكن والعمران والمدينة طارق محمد بلعريبي بمقر وزارة السكن اجتماعا تقنيا خصصهُ للمدينة الجديدة بوعينان.

وحسب بيان للوزارة، فقد أمر "الوزير بتسوية جميع الملفات التعاقدية مع مؤسسات الإنجاز وكلف الأمين العام لوزارة السكن بمرافقة مؤسسة المدينة الجديدة لبوعينان مع ضرورة بعث كل المشاريع المتوقفة قبل منتصف الشهر الحالي".

كما أسدى الوزير، حسب ذات المصدر، "تعليمات تقضي برفع العراقيل التقنية والإدارية التي تحول دون إتمام أشغال التهيئة الخارجية الأولية والثانوية للسكنات المزمع توزيعها وأمر باستكمالها لتوزيعها في الفاتح نوفمبر القادم مبرزا أهمية المشروع."

كما أكد الوزير على "ضرورة الانتهاء من مشروع دراسة توسعة المدينة الجديدة بوعينان والذي تقوم بإعداده الوكالة الوطنية للتعمير ANURB"، على أن يتيح "المشروع الحيوي إمكانية إنشاء مساحات جديدة للمدينة ما من شأنه بعث التنمية الحضرية للمدينة الجديدة بوعينان."

وأضاف نفس المصدر، بأن "الوزير سيقوم بزيارة ميدانية إلى مدينة بوعينان للمعاينة عن قرب أشغال التهيئة الخارجية للأحياء السكنية قيد الإنجاز وباقي المشاريع المسطرة في المدي

نة".