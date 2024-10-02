تعزيز التعاون العسكري بين الجزائر وإيطاليا

زار الفريق أول السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الأربعاء، المعلم التاريخي "محراب الوطن" في العاصمة الإيطالية روما، أين وضع إكليلا من الورود أمام النصب التذكاري المخلد لضريح "الجندي المجهول".

وحسب بيان للوزارة، فقد جاء هذا "خلال اليوم الثاني من الزيارة الرسمية التي يقوم بها الفريق أول شنقريحة إلى إيطاليا، بدعوة من نظيره الإيطالي الأميرال جوزيبي كافو دراغوني".

إثر ذلك، أضاف المصدر، "تنقل الفريق أول إلى مقر أركان الدفاع الإيطالي، حيث كان في استقباله الأميرال جوزيبي كافو دراغوني، حيث استهلت مراسم الاستقبال بالاستماع إلى النشيدين الوطنيين للبلدين وتقديم التحية العسكرية له من طرف تشكيلة عسكرية بمدخل مقر أركان الدفاع الإيطالي".

وعقب ذلك، كان "للفريق أول محادثات مطولة مع الأميرال جوزيبي كافو دراغوني، تناول الطرفان خلالها، حالة التعاون العسكري بين جيشي البلدين وتبادلا وجهات النظر، حول القضايا الدولية والإقليمية الراهنة، حيث أعرب الفريق أول لمضيفه عن شكره وامتنانه على الدعوة الموجهة له لزيارة إيطاليا، آملا في أن تشكل هذه الزيارة محطة أخرى على مسار تعزيز العلاقات العسكرية الثنائية".

وحسب البيان، فقد عبر كذلك "الفريق أول عن ارتياحه لمستوى التعاون العسكري الجزائري -الإيطالي، وعن ثقته التامة في قدرة الطرفين على تجسيد الإرادة المشتركة لقيادتي البلدين، الرامية إلى بناء شراكة استراتيجية شاملة، تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".