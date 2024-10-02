أول منصة رقمية لمؤلفات المحافظة السامية للأمازيغية

أعلن الأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية، سي الهاشمي عصاد، اليوم الأربعاء عن إطلاق أول منصة رقمية مخصصة لمختلف المؤلفات العلمية والإبداعية الصادرة عن هيئته التي تحتفل بالذكرى 29 لتأسيسها. وأوضح عصاد في كلمته التي ألقاها خلال ندوة احتضنتها قاعة دار الشباب ''بن بابة سيدي أبابة'" في ولاية إن صالح بحضور السلطات المحلية وممثلي المجتمع المدني أن ''هذه المنصة الرقمية تعتبر مكتبة ثرية بالمحتويات المعرفية، حيث توفر أكثر من 340 عنوانا من بينها 40 عملا من أعمال الملتقيات العلمية و38 قاموسا ومعجما موضوعاتيا و37 ترجمة و25 عملا استشاريا ودراسة و115 عملا أدبيا، بالإضافة إلى 40 عملا متوجا في إطار جائزة رئيس الجمهورية للأدب واللغة الأمازيغية و38 عددا من مجلتين متخصصتين، أغلب مقالاتها باللغة الأمازيغية''. وقال ان الإعلان الرسمي لإطلاق هذه المنصة "يندرج في سياق تعليمات رئيس الجمهورية المتضمنة تبني التحويل الرقمي كتوجه استراتيجي لكل مؤسسات الدولة، وقد راعينا في هذا المسعى مجموعة من التدابير القانونية اللازمة كحماية الملكية الفكرية للمؤلفين وضمان حقوقهم وفقا للتشريع المعمول به في هذا الشأن''. وبهذه المناسبة، كشف عصاد عن قرار رئاسة الجمهورية المتضمن اختيار ولاية تيميمون لاستضافة فعاليات الاحتفال الوطني والرسمي برأس السنة الأمازيغية الجديدة 2975-2025، وكذلك مراسم تسليم جائزة رئيس الجمهورية للأدب واللغة الأمازيغية في طبعتها الخامسة، وذلك من 10 إلى 12 يناير 2025، داعيا إلى تكاتف الجهود والعمل لإنجاح هذه الفعاليات. وأشار ذات المتحدث من جهة أخرى إلى أن المغزى من هذه الزيارة وتنظيم أول نشاط رسمي للمحافظة السامية للأمازيغية في ولاية إن صالح ''هو التأكيد على أهمية ترجمة البعد الوطني وتعزيز التواصل مع جميع أطياف المجتمع في كل ربوع الجزائر الحبيبة''. وفي سياق ذي صلة، أكد عصاد أن أهمية هذا اللقاء تكمن أيضا في تخصيص ندوة بحضور جميع فعاليات المجتمع على المستوى المحلي، وذلك -كما أضاف - "بهدف تسليط الضوء على مختلف الإنجازات والمكاسب التي حققتها الجزائر في سياق ترقية اللغة والثقافة الأمازيغية في منظومتي التربية الوطنية والاتصال، بالإضافة إلى توظيفها وتثمينها في العديد من الدوائر الوزارية مثل التعليم العالي والبحث العلمي والثقافة والفنون والسياحة والصناعات التقليدية وغيرها''.