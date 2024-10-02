فوز صعب لـ "سوسطارة"

حقق اتحاد الجزائر أول فوز له في الرابطة المحترفة الأولى بعدما تجاوز، مساء اليوم، ضيفه اتحاد بسكرة بنتيجة هدفين مقابل هدف في مقابلة مؤجلة عن الجولة الأولى.

ولم يكن انتصار أشبال المدرب التونسي نبيل معلول سهلا أمام منافس منظم جيدا غلق كل المنافذ أمام الفريق العاصمي.

وانتظر الجمهور المعتبر الحاضر بملعب نيلسون مانديلا حتى الدقيقة الـ 72 عندما افتتح بلقاسمي باب التسجيل عن طريق ضربة جزاء، احتسبها الحكم بعد العودة لتقنية "الفار"، ثم أضاف النيجيري موسى علي الثاني في الدقيقة الـ 80، غير أن "البساكرة" قلصوا النتيجة في الدقيقة الـ 86 برأسية المدافع طالح بعد تنفيذ ركنية.

وعانى العاصميون في اللحظات الأخيرة نتيجة ضغط الضيوف وهو ما تسبب في طرد المدافع الكونغولي مونديكو في الوقت بدل الضائع، ليعلن بعدها الحكم نهاية المقابلة بفوز صعب لأصحاب الأرض المرشحين للمنافسة بقوة على لقب هذا الموسم بعد الميركاتو الصيفي القوي بقيادة الإدارة الجديدة.

ورفع أبناء "سوسطارة" رصيدهم إلى النقطة الرابعة بعد إجراء جولتين، فيما تجمد رصيد أبناء الزيبان عند 3 نقاط.