تالق ممثلة المدية في مسابقة القران الكريم شهدت ولاية المدية تألقاً قرآنياً لافتاً على المستوى الوطني، حيث توجت المتسابقة سمية أمير بالمرتبة الأول في المسابقة الوطنية للقرآن الكريم ضمن فرع حفظ القرآن الكريم كاملاً مع التجويد والتفسير، وقد جاء هذا الإنجاز خلال الحفل الختامي للأسبوع الوطني للقرآن الكريم في دورته السادسة والعشرين، الذي انعقد في لاية تلمسان. كما حصد محمد بوغالم من ولاية غليزان المرتبة الثانية، واحتل هاشمي مرازي من ولاية سيدي بلعباس وقد تم تكريم سمية أمير من قبل والي ولاية تلمسان والأمين العام لوزارة الشؤون الدينية، وسط أجواء احتفالية مميز ة.