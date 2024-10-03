صدور كتاب “اعتدالنا” عن الهيئة الأوروبية للمراكز الإسلامية بجنيف

صدر عن الهيئة الأوروبية للمراكز الإسلامية بجنيف كتاب “اعتدالنا”، والذي أعدّه رئيس الهيئة الشيخ مهاجري زيان، وهو سلسلة بحوث لخبراء مختصين في مكافحة التطرف والإرهاب، بتقديم الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ محمد بن عبد الكريم العيسى، ورئيس المجلس الإسلامي الأعلى الجزائري الشيخ بوعبد الله غلام.



ويعدّ كتاب “اعتدالنا” الإصدار الأول للهيئة الأوروبية للمراكز الإسلامية، والصادر عن دار الإمام الرازي للنشر والتوزيع بالقاهرة، في 262 صفحة من الحجم المتوسط، في طبعة فاخرة. وتضمن أربعة مباحث؛ الأول “الإطار المفاهيمي”؛ وضمّ خمس مقالات: الوسطية في الإسلام لصالح الإنسان للدكتور عبد الله الشريكة، المواطنة بين التأصيل الشرعي والتطبيق الواقعي للشيخ جمال غول، المواطنة الرقمية ودورها في مواجهة الإرهاب الإلكتروني للدكتور صالح عبد الرحيم السعيد، ضمان الإسلام لحرية الاعتقاد بين الأحكام النظرية والتطبيقات العملية للدكتورة ميادة ثروت محمد الصغير، في الجذور الفكرية لخطاب التطرف العنيف “الإرهاب” للدكتور مصطفى بن حمزة. والثاني “الحماية والتحصين”؛ وضمّ أربع مقالات: أسباب تبني الفكر المتطرف للدكتور فراج محمد الرداس المطيري، خطورة التكفير للدكتور فراج محمد الرداس المطيري، جنوح النساء إلى التطرف العوامل والدوافع للأستاذة فاطمة محمد الصويغ، دوافع التعاطف والانضمام للجماعات التكفيرية للدكتور بدر راشد آل دخنان الدوسري. أما الثالث “الرصد والاستقطاب”؛ فتناول خمس مقالات: استغلال التنظيمات المتطرفة لظواهر الإسلاموفوبيا للأستاذة فاطمة محمد الصويغ، الغضب الأخلاقي لدى الملتحقين بجماعات الإرهاب للدكتور فالح فليحان الرويلي، الممارسون في برنامج مكافحة التطرف للأستاذة فاطمة محمد الصويغ، سيناريوهات استشرافية لمستقبل الجماعات المتطرفة للدكتور إبراهيم محمود نجم، التدابير والإجراءات الواجب اتخاذها للتعامل مع أسر العائدين من مناطق الصراع وبؤر القتال للدكتور عبد المنعم بن سليمان المشوح.



بينما ضم المبحث الرابع والأخير “المعالجة والمواجهة”؛ سبع مقالات: الجمال في مواجهة التطرف للدكتور فالح فليحان الرويلي، فعاليات خطاب مواجهة التطرف والإرهاب للدكتور محمد عارف العظامات، المسلمون الأفارقة في مواجهة الإرهاب للدكتور باتيست برودار، عودة المقاتلين الإرهابيين وسبل التعامل معها للدكتور عبد المنعم بن سليمان المشوح، آليات تفكيك خطابات التطرف الديني والإرهاب للدكتور إبراهيم ليتوس، الأمن الفكري في مواجهة الإرهاب الإلكتروني للدكتور صالح عبد الرحيم السعيد، خارطة طريق نحو إدارة أزمة الإرهاب في منظمات المجتمع المدني الإسلامية الأوروبية للدكتور فالح فليحان الرويلي.

وأكد الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ محمد بن عبد الكريم العيسى، في تقديمه، أن “هذا الكتاب النفيس “اعتدالنا” الذي اشتمل على جملة نافعة من المواد ذوات الصلة، فجاء محتواه في عمومه على التمام، أجزل الله مثوبة المؤلف على ما اجتهد وبذل، ونفع بما قدم، وزاده خدمة للإسلام والمسلمين والإنسانية جمعاء”.

بدوره، أكد رئيس المجلس الإسلامي الأعلى، الشيخ بوعبد الله غلام، في تقديمه أيضا، أن الكتاب “ثري جدا بشكل جعلني أغوص في كلمتي هذه أو المقدمة بشكل فلسفي عميق، أتنقل بين الفكر والشريعة والاجتماع، بما يكون منسجما مع المقصد والغاية والمنهج الذي تنتهجه الهيئة الأوروبية للمراكز الإسلامية في معالجة الغلو والتطرف والعنف والتعصب، بما يحي في النفوس “الاعتدال”، ويعمّق في الفكر “الوسطية”، ويجدّد في السلوك “الرفق”.

من جهته، أفاد رئيس الهيئة الأوروبية للمراكز الإسلامية، الشيخ مهاجري زيان، أن الكتاب ضمّ مجموعة أبحاث متميزة لنخبة من العلماء المتخصصين في مكافحة الإرهاب والتطرف، ويأتي ضمن جهود الهيئة الأوروبية للمراكز الإسلامية لنشر الوسطية والاعتدال ومواجهة الإرهاب، موضحا أن من أهداف تأسيس الهيئة الإسهام في مكافحة التطرف والإرهاب بأشكاله المتنوعة وتحصين الشباب المسلم في أوروبا من الانحرافات الفكرية بكافة صورها، ومشيرا إلى أنه في مرحلة تأسيسها “كنا بأمسّ الحاجة إلى وضع هذا الهدف والعمل على تحقيقه، لأننا كنا نعاني من ظاهرة انخراط بعض الشباب والفتيات الأوروبيين في الجماعات الإرهابية والتحاقهم ببؤر التوتر والنزاع (سوريا والعراق).

وأكد الشيخ مهاجري أن “تناولنا مواضيع بالدراسة والتحليل لفهم هذه الظاهرة، لتمكين الأئمة والمرشدين من المعالجة والتوعية، والتعاون مع السلطات في اقتراح حلول لمعالجة هذه الظاهرة ومواجهتها، انطلاقا من كوننا في دول الاتحاد الأوروبي.



