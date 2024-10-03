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مجتمع

أمطار غزيرة على 22 ولاية

3 أكتوبر 2024 ()

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أفاد الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الخميس، بتساقط أمطار رعدية غزيرة على عدة ولايات.

ففي نشرية خاصة، باللون البرتقالي، نبهت المصالح ذاتها، إلى تساقط أمطار غزيرة بكميات تتراوح مابين 20و30ملم على ولايات تيبازة ، عين الدفلى ، المدية ، البليدة ، الجزائر العاصمة، تيزي وزو ، بجاية ، جيجل ، سطيف ، ميلة ، قسنطينة،قالمة ، سوق أهراس وأم البواقي .

وتمتد صلاحية النشرية من الثانية زوالا إلى غاية العاشرة ليلا.

كما توقعت ذات المصالح، تساقط أمطار على ولايات سكيكدة، عنابة، الطارف، البويرة، برج بوعريريج، باتنة، خنشلة و تبسة.
وذلك بداية من التاسعة صباحا إلى غاية منتصف الليل .

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