الاحتلال يواصل إبادة سكان غزة

استُشهد وأصيب عدد من المواطنين، فجر اليوم الخميس، في قصف الاحتلال لعدة مناطق في قطاع غزة، حسب ما نقلته عدة مصادر فلسطينية من بينها وكالة "وفا" للأخبار.

ففي مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، استُشهد 5 مواطنين وأصيب آخرون بجروح، جراء قصف الاحتلال منزلا يعود لعائلة درويش. وفي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، استُشهد مواطنان بينهما طفل وأصيب آخرون بجروح إثر قصف طائرات الاحتلال منزلاً في أرض أبو مهادي، ومنزلا لعائلة أبو خوصة غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأصيب عدد من المواطنين إثر قصف مدفعية الاحتلال مدرسة تأوي نازحين شرقي المغازي وسط قطاع غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال ومدفعيته أحياء الزيتون والصبرة وتل الهوا في مدينة غزة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 41,689 مواطنا، وإصابة 96,625 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.