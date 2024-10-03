ما أهمية قاعدة "نيفاتيم "الصهيونية التي استهدفتها ايران؟

أظهرت صور للأقمار الصناعية، نشرتها وكالة "أسوشييتد برس"، اليوم، الأضرار التي لحقت بقاعدة "نيفاتيم" الجوية لصهيونية جنوبي فلسطين المحتلة، بعد استهدافها بوابل هائل من الصواريخ الإيرانية ضمن عملية "الوعد الصادق 2 "، مساء الثلاثاء الماضي.

ويظهر في الصور، التي التُقطت بعد الهجوم الإيراني، ثقب كبير في مرأب طائرات، وبسقف صف من المباني بالقرب من المدرج الرئيسي، فيما يُمكن رؤية قطع كبيرة من الحطام منتشرة حول المبنى.

وذكرت وكالة الأنباء أنّ "الكشف عن الأضرار قد يؤثر في التقييمات الاستخباراتية فيما يتعلق بفعّالية الدفاع الجوي الصهيوني".

وتعد قاعدة "نيفاتيم" الجوية هي من أهم القواعد الجوية الاستراتيجية في الكيان وأكبرها، إذ تحتوي على 3 مدرجات، ويتمركز فيها "السرب 140" أو "سرب النسر الذهبي"، وهو سرب مقاتلات "Lockheed Martin F-35 Lightning II"، وسرب آخر لمقاتلات "F-35"، وسربان للنقل، وسرب طائرات التزوّد بالوقود، وطائرات "الشبح"، وسرب "نحشون 122" المعروف سابقاً باسم سرب "داكوتا"، وهو سرب طائرات من طراز "Gulfstream G550 وG500" التجسسية، وطائرات نظام الإنذار المبكر والتحكّم "AEW & C"، وطائرات تستخدم لجمع استخبارات الإشارة (طائرات مهام إلكترونية خاصة).

وتضمّ القاعدة مقر القيادة الجوية الاستراتيجية لسلاح جو الاحتلال، والطائرة الرئاسية الصهيونية "جناح صهيون". جغرافياً، تقع القاعدة على بعد 15 كلم إلى الجنوب الشرقي من بئر السبع، وتبعد 16 كيلومتراً عن مركز "ديمونة"، ونحو 1100 كيلومتر عن الحدود الغربية لإيران.