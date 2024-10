Gaza: plusieurs martyrs dans des raids de l'occupation

Des civils ont été tués et blessés dans desraids de l'occupation, ce jeudi matin, dans plusieurs régions de la bande de Gaza, selon plusieurs sources palestiniennes, y compris l'agence de presse "Wafa".

Dans le camp de la plage, à l'ouest de la ville de Gaza, cinq civils ont été tués et d'autres blessés à la suite du bombardement d'une maison appartenant à la famille Darwish. Au camp de Nusseirat, au centre de la bande de Gaza, deux civils, dont un enfant, ont été tués et d'autres blessés après le bombardement de maisons dans la zone d'Abou Mahadi et d'une maison de la famille Abou Khousa, à l'ouest du camp de Nusseirat.

De plus, plusieurs citoyens ont été blessés suite au bombardement par l'artillerie de l'occupation d'une école accueillant des personnes déplacées à l'est d’El Maghazi, au centre de la bande de Gaza.

Les avions et l'artillerie de l'occupation ont également bombardé les quartiers de Zeitoun, Sabra et Tal al-Hawa dans la ville de Gaza.

L'occupation continue son agression contre la bande de Gaza depuis le 7 octobre 2023, faisant 41 689 morts et 96 625 blessés, dont la majorité sont des enfants et des femmes, selon un bilan provisoire, alors que des milliers de disparus se trouvent encore sous les décombres.