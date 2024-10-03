بيتكوفيتش يكشف قائمة مواجهتي الطوغو (فيديو)

نشط الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، اليوم، ندوة صحفية بالمركز التقني الوطني بسيدي موسى بالعاصمة، لتقديم قائمة اللاعبين المعنيين بتربص "الخضر" تحسبا لمواجهتي الطوغو، ذهابا وإيابا، في إطار تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 لكرة القدم.

القائمة لم تتضمن مفاجآت كثيرة، عدة أول استدعاء للاعب الواعد ابراهيم مازة، لاعب نادي هيرتا برلين الألماني، هذا الأخير قام بتغيير جنسيته الرياضية مؤخرا.

كما تم تسجيل أول استدعاء للحارس زكرياء بوحلفاية وغياب أليكسندر أوكيجا.

واستدعى بيتكوفيتش المدافع، أحمد توبة، الغائب عن عدة مواعيد ماضية.

للإشارة، التربص ينطلق يوم الاثنين المقبل، على أن يجرى لقاء الذهاب ضد الطوغو يوم 10 أكتوبر بملعب 19 ماي 1956 بعنابة، ولقاء العودة يوم 14 أكتوبر بالعاصمة الطوغولية، لومي.

القائمة:

حراسة المرمى: بن بوط، بوحلفاية، قندوز. الدفاع: رضواني، فارسي، آيت نوري، حجام، توبة، مداني، بن سبعيني، توقاي، ماندي. وسط الميدان: زروقي، قندوسي، بوداوي، زرقان. الهجوم: مازة، عوار، محرز، عمورة، بن رحمة، بوعناني، حاج موسى، بن زية، غويري، بونجاح.