غلق مؤقت لهذا الطريق بالعاصمة

نبهت مصالح ولاية الجزائر، اليوم الخميس، كافة مستعملي الطريق السريع شرق اتجاه الجزائر الدار البيضاء، بخصوص الغلق الجزئي والمؤقت لهذا الشطر أمام حركة المرور.

وأرجعت المصالح ذاتها، في بيان لها، الإجراء إلى "أشغال الصيانة التي سيشهدها جسر وادي الحراش، وذلك بداية من صباح يوم الجمعة، 04 أكتوبر الجاري، من الساعة الرابعة (04:00 سـا) صباحا إلى الساعة الثامنة (08:00 ســا) صباحا".

وحسب ما ورد في ذات البيان، فإنه سيتم "تحويل حركة المرور على محول "واد أوشايح" ثم محول "شارع طرابلس" على مستوى الطريق الوطني رقم 08 قبل النفق، ثم الجسر الرابط بين "شارع طرابلس" الطريق الوطني رقم 08 و"جامع الجزائر" ثم محول "جامع الجزائر" ثم الطريق السريع شرق."

واعتذرت مصالح ولاية الجزائر عن الإزعاج الذي سوف يسببه هذا الغلق المؤقت وطالبت مستعملي الطريق، احترام إشارات المرور الدالة وإشارات المنع، من أجل تسهيل حركة السير.