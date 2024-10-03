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مال و أعمال

إيطاليا تفتح مركزا للخدمات القنصلية في هذه الولاية

3 أكتوبر 2024 ()
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فتحت السفارة الايطالية بالجزائر، مركز خدمات قنصلية بولاية تمنراست، حسب ما كشفت عنه وكالة "نوفا نيوز" الإيطالية.

وحسب المصدر نفسه، "زار السفير الإيطالي بالجزائر ألبرتو كوتيلو مدينة تمنراست، ليفتتح بحضور السلطات المحلية وتمثيل كبير من وجهاء التوارق بالمنطقة، مركزا جديدا من أجل "الخدمات القنصلية" للسفارة الإيطالية في الجزائر التي تم إنشاؤها بالتعاون مع شركة VFS Global ، " ولم يتم الإشارة لتاريخ التدشين.

وأضافت الوكالة أن المكتب الذي سيتم تشغيله مرتين في الأسبوع، "سيضمن الخدمات القنصلية الإيطالية في إحدى المناطق الأبعد عن العاصمة (أكثر من 1.900 كيلومتر) وسيكون مخصصًا بشكل أساسي لتلبية الطلب على الخدمات القادمة من مجتمع الأعمال التوارق مخصصة للسياحة والمجتمع المقيم".

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