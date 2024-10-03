عرض تصاميم تمثال الأمير عبد القادر (صور)

استعرض كريم الغازي، مدير مكتب الدراسات، اليوم، تصاميم مشروع تمثال الأمير عبد القادر المزمع انجازه بجبل "مرجاجو" بوهران.

العرض تم بحضور وزيرة الثقافة والفنون، صورية مولوجي، التي تقوم بزيارة إلى وهران.

المشروع الذي أقره رئيس الجمهورية، تبلغ تكلفته 120 مليار سنتيم وبآجال انجاز لا تتعدى 4 أشهر. ويتضمن المشروع أيضا عدة مرافق ثقافية وسياحية.

وتم اختيار مكتب الدراسات "كريم غازي" لانجازه.

وخلال عرضه للتصاميم، قال صاحب مكتب الدراسات، أنه تم إشراك طلبة مدرسة الفنون الجميلة بوهران في تصميم أولى النماذج لتمثال الأمير.